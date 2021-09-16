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Van'da tahribat gün ağarınca ortaya çıktı! 3 milyon liralık zarar oluştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da tahribat gün ağarınca ortaya çıktı! 3 milyon liralık zarar oluştu

VAN’da dün gece meydana gelen iş yeri yangınının boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıkarken, maddi zararın 3 milyon lira olduğu belirtildi.

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Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde dün 16.30 sularında başlayan yangında 2’si çocuk 3 kişi yaralanmıştı. Yangını söndürme çalışmaları, dün gece saat 03.00 sularında tamamlandı. Yangın itfaiye tarafından esnafın yardımıyla söndürülürken, iş yerinde 3 milyon liralık zarar oluştu.

Elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen yangında vatandaşlar iş yerinde bulunan eşyaları el birliğiyle dışarıya taşıdı. Saatlerce devam eden yangında can kaybı yaşanmazken 2’si çocuk toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının neden olduğu tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İHA muhabirine konuşan Emir Yıldız, “Yangın dün saat 16.30 sularında başladı, yaklaşık 7 saat devam etti. Gece belli saatlerde 3 defa yangın çıktı ve en son sabaha karşı saat 03.00 sularında söndürülebildi. Zararımız 3 milyon civarında. Korona virüs salgını sürecinde iş yerini hiç kapatmadık. Zor da olsa iş yerimizi açtık, vergilerimizi ödedik. Elektrik aksamında çıkan kıvılcım sonucu iş yerimiz alev aldı” dedi.

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