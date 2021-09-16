Adana'da yoldan geçen adam sayesinde hayatı değişti! Kilosu 18 TL'ye satılıyor
ADANA'da 5 yıldır arazisinde hünnap yetiştiren çiftçi Şahin Bolat'ın hayatını, yoldan geçen adam sayesinde değişti.
35 yaşındaki Şahin Bolat, 5 yıl önce 14 dönüm araziye 300 hünnap ağacı dikti. Çiftçinin 5 yıl boyunca ilaç kullanmadan ürettiği meyveleri sadece bilenler kilo ile alıyor.
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Bolat pazarında sorun yaşadığı hünnap ağaçlarını söküp yerine ceviz fidanı dikmeyi planladı.
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Bolat'ın hayatı, bahçenin yanından geçen bir hünnap tüccarı sayesinde değişti.
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Hünnapın kilosunun zincir marketlerde 10-18 TL’den satıldığını belirten Bolat, "Ben Adana’ya 8 TL’den verdim. Ben pazar bulamadığım için vazgeçmiştim." dedi.
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