Seçim anketinde İYİ Parti ve CHP seçmeninden olay HDP cevabı! Gizli isteniyor!

Seçim ittifakları tartışmasında HDP en tartışılan parti olmaya devam ediyor. Areda Survey anketinde CHP ve İYİ Parti seçmeni HDP ile ittifaka bakın nasıl cevap verdi.

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Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı üzerine karşılıklı açıklamalar gelirken, ittifak içinde soruna neden olan bir konu da HDP'yle kurulan ilişkiler. Peki seçmen ne düşünüyor? Areda Survey'in yaptığı araştırmada dikkati çeken sonuçlar çıktı.

2 bin 448 kişinin katıldığı araştırmada, "HDP ile Millet İttifakı ilişkisi nasıl olmalı?" ve "CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmanın ittifaka zarar vereceğini düşünüyor musunuz?" gibi sorular soruldu.

Katılımcılardan yüzde 68,6'sı, HDP'nin Millet İttifakı içinde resmi olarak yer alması gerektiğini belirtirken, yüzde 31,4 ise, "HDP, Millet İttifakı içinde resmi olarak yer almamalı, ittifaka gizli destek vermelidir" cevabını verdi.