Camdaki Kız Hayri kitapta kimdir Hayri ve Nalan'ın hikayesi nedir?

Yeni sezonu ile başlayan Camdaki Kız'da en çok merak edilen karakter Nalan ile aşk yaşayacak olan Hayri karakteri oldu. Camdaki Kız kitabına göre evli ve çocuklu olan Hayri karakteri ile Nalan yasak aşk yaşayacak. Hayri karakterini ise Cihangir Ceylan oynayacak. Peki kitaba göre Hayri ve Nalan nasıl tanışacak? Hayri kimdir?

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile yeniden seyircisi ile buluşacak. Psikolog olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Camdaki Kız'ın bu sezon en çok merak edilen karakteri Hayri oldu. evli ve 2 çocuk babası olan, ayrıca Laz kızı dediği bir kadınla da yasak aşk yaşayan Hayri, Nalan ile dolu dizgin bir aşka yelken açacak. Nalan'ın eşinden ve ailesinden sakladığı gizli aşkı Hayri kitaba göre öldürülecek. Camdaki Kız Hayri karakterini ise genç oyuncu Cihangir Ceylan oynayacak. Kitapta ise Hayri karakteri İbrahim Tatlıses'e benzetilmişti. Peki kimdir bu dizinin kilit ismi Hayri?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanandizide geçen hikayenin asıl kahramanları Nalan ile Hayri'dir. Bu nedenle gerçek hikayeyi bilen seyirciler, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini yani şoför Hayri'yi kimin oynayacağını merak ediyor. Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini başarılı oyuncu Cihangir Ceylan oynayacak.

Kitapta Hayri kimdir: Rafet beyin Nalan’a şoför olarak tahsis ettiği kişi ise Hayri. Hayri, köyden İstanbul’a çalışmak için gelmiş, iri yarı, kara kaşlı kara gözlü, yağız bir Anadolu delikanlısı olarak betimleniyor. Nalan’ın güzelliği karşısında büyülenen Hayri, sürekli bir şekilde Nalan’ın etrafında olmaya çalışıyor. Arabada yolculuk ederken sürekli aynadan Nalan ile göz göze gelemeye çalışırken, iş yerinde ise Nalan’ın ofisinin penceresinin önünden ayrılmıyor.

Hayri’nin kendisine gösterdiği ilgiyi ilgiyi fark eden Nalan da bu ilgiden etkileniyor. Baştan beri sürekli vurgulanan Nalan’ın sevgiye ve ilgiye olan açlığını Hayri dolduruyor. Ancak Nalan her ne kadar Hayri’nin bu tavırlarından etkilense de o kadar namuslu bir kadın ki evli olduğu için asla Hayri’ye ilgi göstermiyor. Daha sonra zaten mutlu bir evliliği olmayan ve eşi Sedat’ın başkası ile olan ilişkisinden dolayı ilgisizliğinden bıkan Nalan, Sedat’tan boşanmak istediğini söylüyor. Sedat ise o kadar donuk ve ilgisiz bir tip ki, Nalan’ın boşanma isteğine bile herhangi bir tepki göstermiyor.

Sedat’tan boşanan Nalan, Hayri ile ilişki yaşamaya başlıyor. Hayri, kaba saba Nalan’a bakıldığında çirkin ve yanına yakışmayan bir tip ve bilindiği gibi Nalan ise tam tersine görenleri güzelliği ile büyüleyen, prenses gibi bir kadın olmasına karşın Hayri’nin kendine gösterdiği sevgi ve ilgi ile Hayri’ye aşık oluyor.

Hayri, köyde büyümüş, annesi ve abisi başta olmak üzere sevdiği herkesi küçük yaşta kaybetmiş ezik denilebilecek bir karakter. Egosunu tatmin etmenin yolunu ise kendinden statü olarak yüksekte olan kadınları etkilemekte bulmuş. Her ne kadar Hayri kendini aşk adamı olarak nitelendirse de aslında çocukluktan gelen travmalarının sonucu olarak egosunu bu şekilde tatmin ediyor.

Nalan’ı da sevgi ve ilgiyle etkilemeyi başaran Hayri, aslında evli. Köyde bir eşi ve 3 kızı bulunan Hayri’nin evli olduğunu öğrenen Nalan, Hayri’yi o kadar çok seviyor ki bu durumu dahi kabulleniyor. İlerleyen zamanlarda Hayri’nin eşi de köyden geliyor ve Nalan’ın evine yakın bir yerde ev tutuyorlar. Hatta Nalan ve Hayri’nin kızları arkadaş dahi oluyor. Ancak ipler Hayri’nin Nalan’dan ayrılmak istemesiyle kopuyor. Nalan bu isteğin karşısında intihara bile kalkışıyor.

Nalan’ın psikolojik sorunlarıyla baş edemeyen Hayri son çare olarak onu doktor hanıma getiriyor. Doktor hanım dahi bu çifti birbirine yakıştıramıyor. Prenses gibi bir kadının yanında Hayri gibi kaba ve çirkin bir adamı gören doktor hanım durumu yadırgıyor. Hayri’nin ayrılık isteğine karşı intiharın eşiğine gelen bu güzel kadının durumu doktor hanıma bile ilginç geliyor. Hayri ile konuşan doktor hanım durumun sonradan farkına varıyor.

Hayri hem karısı hem de Nalan ile birlikteyken başka bir kadınla daha birlikte olmaya başlıyor. Laz kızı olarak adlandırılan bu kadın da yine Hayri’den statü olarak üstün, sevgilisi sayesinde zengin ve pahalı zevkleri olan bir kadın. Laz kızı aynı zamanda astığım astık, kestiğim kestik bir kadın. Laz kızının Hayri’nin evli olduğundan haberi var ancak Nalan’dan haberi yok. Hayri’nin karısından boşanarak kendisiyle evleneceğini sanan Laz kızı, bu yönde sürekli Hayri’ye baskı uyguluyor ve onu öldürmekle tehdit ediyor. Hayri’de aslında Nalan’a zarar gelmemesi için ondan ayrılmak istiyor.

Hem kitabın hem de dizinin ana karakterleri aslında Nalan ve Hayri, yani dizinin asıl hikayesi Hayri’nin dahil olmasıyla başlayacak. Hayri karakteri ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

Cihangir Ceylan kimdir: Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.