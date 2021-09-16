BIST 1.424
DOLAR 8,50
EURO 10,01
ALTIN 481,59
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bu yıl 13 ton ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bu yıl 13 ton ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma narkotik birimlerince 1 Ocak-16 Eylül tarihleri yürütülen operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildiğini açıkladı. Eroin miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttığı belirtildi.

Abone ol

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma narkotik birimlerince 1 Ocak-16 Eylül tarihleri arasında 143 bin 787 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 ton eroin ele geçirildi. Eroin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı. Ayrıca 2021 yılında bugüne kadar yapılan operasyonlarda 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı.İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma narkotik birimlerince 1 Ocak-16 Eylül tarihleri yürütülen operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildiğini açıkladı. Eroin miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de eşi ve oğlunu kolonya döküp yaktı! Öfkeli koca bakın neden yakmış
İzmir'de eşi ve oğlunu kolonya döküp yaktı! Öfkeli koca bakın neden yakmış
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
HDP'liler tahammül edemedi kızı kaçırılan baba Mehmet Laçin'e sataştılar
HDP'liler tahammül edemedi kızı kaçırılan baba Mehmet Laçin'e sataştılar
MSB duyurdu! TSK'dan teröristlere darbe 4'ü Zeytin Dalı'nda 4'ü Fırat Kalkanı'nda öldürüldü
MSB duyurdu! TSK'dan teröristlere darbe 4'ü Zeytin Dalı'nda 4'ü Fırat Kalkanı'nda öldürüldü
İstanbul'da terapi merkezinde iğrenç olay! 'Polisim' deyip silah zoruyla....
İstanbul'da terapi merkezinde iğrenç olay! 'Polisim' deyip silah zoruyla....
Camdaki Kız Hayri kitapta kimdir Hayri ve Nalan'ın hikayesi nedir?
Camdaki Kız Hayri kitapta kimdir Hayri ve Nalan'ın hikayesi nedir?
Ceyda Erem: "Ev tekstili ihracatına devam edeceğiz"
Ceyda Erem: "Ev tekstili ihracatına devam edeceğiz"
Taliban'da savaşçı grupla diplomasi yanlıları arasında kavga mı var? Molla Abdulgani Baradar açıkladı
Taliban'da savaşçı grupla diplomasi yanlıları arasında kavga mı var? Molla Abdulgani Baradar açıkladı
FETÖ'den aranıyordu Samsun'da otel odasında yakalandı
FETÖ'den aranıyordu Samsun'da otel odasında yakalandı
FETÖ'den aranan kişi Samsun'da otelde yakalandı
FETÖ'den aranan kişi Samsun'da otelde yakalandı