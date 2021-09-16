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Zonguldak'ta kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Zonguldak'ta kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

ZONGULDAK’ta 26 yaşındaki Gülten Yankın, evine girdiği sırada boşanma aşamasındaki eşi Emrah Yankın tarafından vurularak öldürüldü. Gülten Yankın’ın yaklaşık bir ay önce mahalleye taşındığı öğrenildi.

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Zonguldak'ya 26 yaşındaki Gülten Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Emrah Yankın tarafından evine girdiği sırada vurularak öldürüldü. Pompalı tüfekten çıkan tek kurşunla karın bölgesinden vurulan kadın olduğu yere yığılarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay sonrası kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülten Yankın’ın cansız bedeni tabuta konularak otopsi için hastane morguna getirildi.

Gülten Yangın’ın sabah saatlerinde 7 yaşlarındaki çocuğunu okula bıraktığı ve bir süre sonra evine geri geldiği öğrenildi. Gülten Yankın’ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü. Gülten Yankın’ın acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay sonrası babasının köyü Kumtarla köyüne kaçan katil zanlısı Emrah Yankın ise Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Ekipler, talihsiz kadının oğlunu ise okuluna giderek korumaya aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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