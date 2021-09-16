Korona bitmeden yeni salgın başladı! İngiliz bilim adamları açıkladı

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken İngiliz bilim adamlarından korkutan açıklama geldi. Yeni bir salgın uyarısında bulunan İngiliz uzmanlar en kırılgan yaş grubunu da açıkladı.

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Dünya 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) salgınında 5 milyon kişinin ölümüyle sarsılırken, İngiltere'den korkutan açıklama geldi.

Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Vaka sayıları dünyanın pek çok bölgesinde yeniden artış trendine girdi. Uzmanlar 'mutlaka aşı olun' ve 'maske takmaya devam edin' uyarısında bulunurken yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Korona bitmeden yeni bir salgınla karşı karşıyayız

İngiliz uzmanlardan yeni bir salgın için uyarı geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, henüz koronavirüs bitmeden yeni bir salgın ile karşı karşıyayız. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evden çalışması ile bağışıklık sisteminde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. İngiliz uzmanlar bunu 'bağışıklık borcu' olarak nitelendiriyor.

En riskli yaş grubunda kimler var?

Uzmanlar bu durumdan en çok etkilenen yaş grubunu da açıkladı. Buna göre, gençler ve 20'li yaşlardaki kişiler arasında Kovid dışı hastalıklarda ani bir artış görülüyor.

İshal, öksürük, boğaz ağrısı, kusma...

The Telegraph'a konuşan Dr Rachael Rooney, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, kusma ve ishal nedeniyle başvuran çocuk ve genç yetişkinlerde bir artışa tanık olduğunun altını çizdi.

Çoğunlukla gençleri hedef alan virüs, genellikle bir kış hastalığı olan respiratuar sinsityal virüstür (RSV), ancak Public Health England verilerine göre, bu yaz bu virüsüte ani bir artış yaşadı.

Herhangi bir semptomu olmayan kişilerden bulaşır

Rooney, 'Bunlar muhtemelen ortak alanlarda grip veya Covid'den daha stabildir ve herhangi bir semptomu olmayan kişilerden bulaşabilir. Bunların 100'den fazla suşu var ve normalde bir toplulukta herhangi bir zamanda bir düzine dolaşıyor' diyor.

Hijyen davranışlarımız değiştirmemiz gerekiyor

Gençler ve 20'li yaşlar arasında Kovid dışı hastalıklarda görülen ani artışın ardından tıp uzmanları hijyen davranışımızı değiştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor. London School of Hygiene and Tropical Medicine'de fahri profesör olan Sally Bloomfield, 'İster soğuk algınlığı ister Kovid olsun, virüslerin yayılmasını durdurmak için günlük hayatımızda hijyen önlemleri almamız gerekiyor' dedi.