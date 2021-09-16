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ABD'de aşı karşıtı radyocu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de aşı karşıtı radyocu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kendini "sağcı, dini fanatik" olarak nitelendiren ABD'nin Colorado eyaletinden ünlü radyo sunucusu Bob Enyart'ın koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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62 yaşındaki Bob Enyart hem Denver İncil Kilisesi'nde papaz olarak görev yapıyor hem de Bob Enyart Live'da radyo programı sunuculuğu yapıyordu. Pandemi sırasında aşırı aşı karşıtı duruşum ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Enyart programında 'toplumsal gerilimi daha da artırmak ve çocuk katillerine baskı yapmak için' aşı boykotu çağrısında bulunmuştu.

Kişisel internet sitesinde de, "Bob ve Cheryl Enyart, Pfizer, Moderna ve Johnson aşılarını olmamaya yemin etti, çünkü firmaların da kabul ettiği gibi bu üç ürün kürtajla alınan bebeklerin hücreleri üzerinde test edildi." ifadelerine yer verilmişti.

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