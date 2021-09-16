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Şanlıurfa'da seyyar satıcının feci ölümü ağaç ile kamyonet arasına sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da seyyar satıcının feci ölümü ağaç ile kamyonet arasına sıkıştı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kırsal mahallelerde sebze ve meyve satan adam, aniden hareket eden kamyonetini durdurmak isterken kamyonet ile ağacın arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ünsal kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kırsal mahallelerde 27 AFN 576 plakalı kamyonetiyle sebze ve meyve satan 54 yaşındaki İzzet Utkun, Ünsal kırsal Mahallesi'ne gitti.

Aracını yokuşta park eden Utkun müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı. Aracını durdurmak için önüne koşan Utkun, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı.

Utkun’u çıkartamayan mahalleli, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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