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Barbaroslar I. kraliçe İsabel kimdir tarihteki yeri ve önemi

Barbaroslar I. kraliçe İsabel kimdir tarihteki yeri ve önemi

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini anlatan dizi Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı TRT 1'de bu akşam başlıyor. Dizide merak edilen karakterler biri de I. isabel oldu. Müslümanlara baskı yapan 1. İsabel karakterine Pelin Akıl hayat veriyor. Peki kimdir İsabel, tarihteki yeri

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Birbirinden iddialı yapımlara ekran sahipliği yapan TRT 1'de bu akşam yeni bir dizi başlıyor. Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılan dizi Barbaroslar'ın konusu ise Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin  Akdeniz'e açılması. Peki dizide müslümanlara ağır baskılar yapan Kastilya kralı II. Juan'ın kızı olan İsabel kimdir, tarihteki yeri ve kısaca hayatı. 

Kastilya kralı II. Juan ile Portekizli Isabel'in kızı, sonradan babasının yerine tahta çıkan IV. Enrique'nin ise üvey kardeşiydi. On üç yaşındayken kralın gözetimi altında yetişmesi için saraya getirildi. Kardeşi Alfonso'nun çevresinde toplanmış olan Enrique'nin muhalifleri, onun Temmuz 1468'de ölümü üzerine Isabel'e yöneldiler. Ama Isabel muhalefetin sözcüsü olmayı kabul etmedi ve Toros de Guisando Antlaşması'yla (19 Eylül 1468) IV. Enrique tarafından tahtın varisi ilan edildi.[2][3]

Tahtın varisi olması nedeniyle, Isabel'in yapacağı evlilik İspanya'da ve dış ülkelerde yoğun tartışmalara yol açtı. Portekiz, Fransa ve Aragon değişik önerilerde bulundular. Enrique, Isabel'in Portekiz kralı V. Alfonso, Fransızlar ise Guienne dükü ile evlenmesini istiyordu. Ama Isabel, danışmanlarının da etkisiyle Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique'nin onayı olmadan Ekim 1469'da Valladolid'deki Juan de Vivero Sarayı'nda onunla evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan bir grup Kastilya soylusu, tahtın gerçek varisinin Isabel değil Enrique'nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu öne sürdüler. Kral da, Isabel'in kendisinin onayını almadan Fernando'yla evlenmekle tahta itaatsizlik ettiğini, böylece 1468 anlaşmasını çiğnediğini ileri sürerek bu grubu destekledi ve Juana'nın tahta çıkabilmesi için Guienne dükünün desteğinin sağlamaya çalıştı. Isabel ve Enrique daha sonra uzlaşmaya vardılarsa da, uzun yıllardan beri süren taht mücadelesi, kralın ölümünün (1474) hemen ardından bir iç savaşa dönüştü.

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