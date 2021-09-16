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Üreticiler uyardı: Sahte Anzer balına dikkat!

Üreticiler uyardı: Sahte Anzer balına dikkat!

Bu yılki kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlenen Dünyaca ünlü Anzer balı üreticileri, tüketicileri sahte bal konusunda uyardı.

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Rize’nin eşsiz doğaya sahip Anzer yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı bal, üst üste iki yıl bin liradan satışa sunuldu. Bu yıl yağışlar ve hava koşullarının olumsuz ilerlemesi bal üretim döneminde üreticilere zorluk yaşattı. Bal veriminin düşmesiyle üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarılma kararı alındı. Öte yandan kooperatifler sahte bala dikkat çekerek üreticileri ballarını kooperatifler üzerinden yada tanıdıkları Anzerli üreticilerden alma yönünde uyardı.

Çiçekli Köyü Muhtarı Yakup Yılmaz, “Biz sağımı yaptığımız ballardan numune alınarak Ankara’da tahlil için İl Tarım Müdürlüğümüz vasıtasıyla gönderdik. Bu yıl 2.5 tona yakın bir Anzer Balı üretildiği tahmin ediyoruz. Tahlilden gelecek sonuçlar sonrasında satışımız yapılacak” dedi.

Anzer Balı coğrafi işaret aldı
Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alan Anzer Balının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu söyleyen Çiçekli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ensar Yılmaz ise, “Anzer Balımız yüzlerce endemik çiçekten elde edilir. Rize’nin coğrafi işaret alan 7’nci ürünüdür. Arıcılar Haziran ayında Anzer’e çıkar Ağustosta Bal sağımı yapar. Rize Valiliğimizin desteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Anzer Vadisine konulan yaklaşık 3 bin kovanda ortalama 2,5 ton bal elde ediliyor. Balımız değerli ve pahalı olduğu için piyasada sahte Anzer Ballarının satıldığını duyuyoruz. Bunun engellenmesi lazım. Anzer Balımız etiketli ve tahlilli vaziyette 1 kg, 500 gr ve 250 gram olarak satışa sunulmaktadır. Hakiki Anzer Balı isteyenler ya kooperatiflerimizden, ya da tanıdığı Anzerli arıcılardan istesin” ifadelerini kullandı.

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