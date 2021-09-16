BIST 1.416
DOLAR 8,53
EURO 10,05
ALTIN 480,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de operasyonda ele geçirildi! 750 bin dolara satacaklardı

İzmir'de operasyonda ele geçirildi! 750 bin dolara satacaklardı

İZMİR'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Abone ol

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi. Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barbaroslar İshak Reis kimdir tarihteki yeri ve önemi İshak Reis evli mi?
Barbaroslar İshak Reis kimdir tarihteki yeri ve önemi İshak Reis evli mi?
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Uğur Şahin'den özel kutlama mesajı: Senin sayende aşıyı bulduk
Uğur Şahin'den özel kutlama mesajı: Senin sayende aşıyı bulduk
Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinde 5 yıl sonra bir ilk!
Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinde 5 yıl sonra bir ilk!
İzmir'de çıplak semazene tepki! Sema genelgesi geliyor! Düğünlerde sema olmasın
İzmir'de çıplak semazene tepki! Sema genelgesi geliyor! Düğünlerde sema olmasın
Talimatı Erdoğan vermişti! Denetimler İstanbul'da sürüyor!
Talimatı Erdoğan vermişti! Denetimler İstanbul'da sürüyor!
6. Anadolu Medya Ödülleri: Veyis Ateş ve Ece Üner'in ödülü son anda iptal edildi
6. Anadolu Medya Ödülleri: Veyis Ateş ve Ece Üner'in ödülü son anda iptal edildi
Barbaroslar Pietro kimdir tarihteki yeri ve kısaca hayatı
Barbaroslar Pietro kimdir tarihteki yeri ve kısaca hayatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabında çözüm için yeni sistem önerisini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabında çözüm için yeni sistem önerisini söyledi
Şanlıurfa'da seyyar satıcının feci ölümü ağaç ile kamyonet arasına sıkıştı
Şanlıurfa'da seyyar satıcının feci ölümü ağaç ile kamyonet arasına sıkıştı