FOX TV Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmacısı Yeşim Çelik evden kovdu

FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında şaşkına çeviren olaylar yaşandı. Yarışmacılardan Yeşim Çelik konuğu evden kovdu.

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FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasına bu hafta Sevim Canikoğlu, Yeşim Çelik, Meral Murat, Gökhan Serbest ve

Zeynep Hoşgör katıldı. Yarışmacılar arasında yer alan Yeşim Çelik ilk günden arıza çıkaracağının sinyallerini verdi. Rakiplerine yönelik yersiz eleştirileri, haksız puanlamaları ve memnuniyetsiz halleri ile dikkatleri çekti. İlk gün yarışan Gökhan Serbest'in üzerine rencide edecek şekilde giden Yeşim Çelik, 2 puan verip yaptıklarının üzerine tüy dikti.

Yeşim Çelik'in rencide eden memnuniyetsiz hallerinden 2. gün yarışmacısı Sevim Canikoğlu'nu da nasibini aldı. Kadir Ezildi'nin deyimiyle bugüne kadar en zahmetli menüyü çıkaran Sevim Canikoğlu'nu beğenmeyen Yeşim Çelik, haksız eleştirileri ile sadece Sevim Hanımı değil rakiplerini de çileden çıkarttı. El açması börek yapan ve baklava yapan Sevim Hanımı 'hamarat' bulmayan Yeşim Çelik, ona da 6 puan verdi.

Yeşim Çelik, yarışmacılar arasındaki en yaşlı isim olan 52 yaşındaki Zeynep Hoşgör'ün evine de 3. gün konuk oldu. Zeynep hanımın diğer yarışmacılar tarafından temiz bulunan evine 'pis' diyen Yeşim Çelik, yaptığı yemeklerinin hiç birini de beğenmedi. Puan olarak 5 puan veren Yeşim Çelik, sonrasında puanını değiştirip 6 yaptı. Ancak hem temizlik hem yemekler konusundaki ağır eleştirileri ile Zeynep hanımı hayli kırdı.

Kimsenin temizliğini beğenmeyen, mutfaktaki maharetlere burun kıvıran Yeşim Çelik'in günü gelince herkes meraktaydı. Buna programın sunucusu Kadir Ezildi de dahildi. Ancak Yeşim Çelik ilk dakikadan açıklar vermeye başladı. Evi söylediği kadar temiz çıkmadı. Kadir Ezildi kalorifer peteklerinde, yarışmacılar ise çamaşır makinasının altında, banyoda kir buldu. Yeşim Hanım'ın mutfakta da bir marifeti yoktu. Hazır yufkadan öylesine uydurma bir börek yaptı ki Kadir Ezildi 'olmadı da çöpe atacak' sandı. Böreğin bu yapılan şey olduğunu öğrendiğinde de Kadir gülme krizine girdi.

Menüsünde el açması bir şey bulunmayan Yeşim Hanım, magnolya tatlısına da şeker katmayı unuttu. Yaptığı limonlu kek aşırı yağlı, Bulgar böreği dediği böreği hem tuzlu hem pişmemiş, çöreği de hamur çıktı. Buna rağmen kendini 'hamarat' gören Yeşim Hanım, yemekleri tadılırken eleştiriler gelmeye başlayınca ilk başta gösterdiği hoşgörülü ev sahibi tavrını anında bir kenara bıraktı.

Tartışmalı ve gerilimli geçen yemek tadımının ardından sıra oylamaya gelince herkesi şoke eden olaylar yaşandı. Yeşim Hanım'a, Sevim Canikoğlu 5 puan, Meral Murat 6 puan, Gökhan Serbest 3 puan, Zeynep Hoşgör ise 2 puan verdi. Zeynep hanım puanını açıkladığı anda Yeşim Çelik'in öfkesi tavan yaptı. Önce 'Puanı kabul etmiyorum değiştirsin' diye tutturdu. Kadir Ezildi destek vermeyince salonu terkedip mutfağa gitti ve sinirinden ağladı.

Yeşim Çelik salona döndüğünde doğrudan Zeynep Hanım'a yöneldi. 'Oturduğun o koltuk pis, kalk git burdan' dedi. Zeynep hanım önce söylenenleri anlayamadı. Ancak Yeşim Çelik devamını getirdi "Benim evime pis diyemezsin o koltukta pis. Kalkın o koltuktan. İstemiyorum kalkın. Adaletsiz biri benim misafirim olamaz. Çıkın gidin' diyerek yarışmacıyı kovdu.

Zeynep Hanım şoke olmuş bir şekilde salondan kalktı. Çekim ekibi onu bir odaya alırken, salonda buz gibi bir hava vardı. Kadir Ezildi, Yeşim hanıma tepki göstererek, "Kimse size kalkın gidin demedi. Anneniz yaşında bir kadın. Gidip Zeynep hanımdan özür dileyin" dedi. Yeşim ısrarla laflarını savundu. Diğer yarışmacılar 'biz de terk edelim' o zaman deyince geri vites yapan Yeşim gidip Zeynep hanımdan özür diledi. Ancak özür de fiyaskoyla noktalandı.

Zeynep Hanım özürü kabul edip salona dönmeyince Yeşim Çelik ona bağırmaya başladı. Salona taşan bağırışları üzerine Kadir Ezildi koşarak odaya gitti ve Yeşim Hanım'ı Zeynep Hanım'dan uzaklaştırdı. Kadir Ezildi, yaşananlar karşısında Zeynep Hanım'ı 'haklısınız' deyip evden gönderdi. Diğer yarışmacılar da tepki gösterip Yeşim Hanımın evini terketti. Kadir Ezildi 'Ben böyle bir şey görmedim. Yapılanlar kabul edilemez' diyerek puanını evde vermek yerine o da mekanı terketti. Kadir Ezildi'nin yarışmacıyı diskalifiye etmemesi şaşkınlık yarattı.