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Aydın'daki annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı mahkemece tutuklandı

Aydın'daki annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı mahkemece tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadının evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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olay dün Nazilli ilçesi Yani Mahalle Ordu Caddesi’ndeki bir apartmanın 4. katında meydana gelmişti. Apartman sakinlerinin 60 yaşındaki Ayşe B.’nin oturduğu daireden kötü kokular geldiği ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları yönündeki ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye geldi. Girilen evde üstü örtülü halde ölü bulunan yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşlı kadın otopsisinin tamamlanmasının ardından bugün Yunus Emre Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Oğul tutuklandı
Polis, yaptığı araştırmada, sabah darp edildiği iddiasıyla Nazilli Devlet Hastanesine giden Ayşe B.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu M.B.’yi gözaltına aldı. Komşuların ifadesine göre M.B. ile annesi Ayşe B.’nin geçtiğimiz Cumartesi günü evde tartıştıkları, M.B.’nin annesini darp ettiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı M.B. Nazilli E Tipi Kapalı-Açık Cezaevine gönderildi.

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