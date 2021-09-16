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Salgın sürecinde okullar için hafta sonu eğitim formülü

Salgın sürecinde okullar için hafta sonu eğitim formülü

Okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığındakine benzer bir bilim kurulunun Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) da kurulması gündemde. Kalabalık sınıflarda ise eğitim hafta sonuna kaydırılabilir.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de toplam nüfus içinde iki doz aşısını yaptıranların oranı ise halen yüzde 50'nin altında. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20'si aşı hakkına rağmen henüz aşısını yaptırmadı. Aşı hakkı tanımlanan 12 yaş üstü nüfusta iki doz aşılama oranı yüzde 60'a ulaşırken uzmanlara göre toplam nüfustaki aşılama oranı 80'e ulaşmadığı sürece salgının kontrolünden söz etmek mümkün değil.

Eğitim hafta sonuna kaydırılabilir

Okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığındakine benzer bir bilim kurulunun Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) da kurulması tartışılıyor. Bu kurulun Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda karar alıp il müdürlüklerine iletmesi ayrıca illerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Uzmanlar, "Her il yönetimi kendi okulunu tek tek gezecek. Sınıfların kalabalık oranı belirlendikten sonra gerekirse çifte eğitime geçilecek yerler belirlenecek, öğrenci sayısı azaltılacak. Başka okullardan öğretmen takviyesi yapılacak. Hatta hafta sonu eğitimine kaydırılacak" görüşünü dile getiriyor.

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