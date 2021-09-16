İshak Reis kimdir kısaca hayatı ve ölümü İshak Reis çocukları var mı?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini anlatan dizi Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı TRT 1'de bu akşam başlıyor. Dizide merak edilen karakterler biri de Barbaros kardeşlerden biri olan İshak Reis oldu. Yakup Ağa ve Katarina'nın oğlu olan İshak Reis kimdir, tarihteki yeri nedir, İshak Reis eşi ve çocukları var mı?

Abone ol

Birbirinden iddialı yapımlara ekran sahipliği yapan TRT 1'de bu akşam yeni bir dizi başlıyor. Barbaroslar; Akdeniz Kılıcı dizisi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da yapılan dizi Barbaroslar'ın konusu ise Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin Akdeniz'e açılması. Peki dizide İshak Reis kimdir, kısaca hayatı ve tarihteki önemi nedir? İshak Reis evlendi mi, eşleri ve çocukları kimdir?

İshak Reis; Barbaros Hayreddin Paşa olarak da anılan Hızır Reis, İlyas Reis ve Oruç Reis'in ağabeyidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri, Türk denizciliğini ileri bir noktaya taşıyarak Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirmiştir. Akdeniz'in "Türk Gölü" olarak anılmasında Barbaros kardeşlerin rolü çok büyüktür.

Tarihte İshak Reis kimdir: İshak Reis, Midilli fatihlerinden ve Selanik'in Vardar Ağaları'ndan biri olan, Türk ya da Arnavut olduğu tahmin edilen Vardari Yakup Ağa'nın en büyük oğludur. Yakup Ağa'nın çömlekçilik işini bir süre İshak Reis yürütmüş, Midilli'de kalarak mali işlerin denetimiyle ilgilenmiştir.

Hangi savaşlara katıldı: İshak Reis, kardeşleri Oruç ve Hızır Reislerin denizcilik alanındaki başarılarına büyük katkıda bulunmuştur. Kuzey Afrika'da Osmanlı için toprak edinme sürecinde İshak Reis'in katkısı çok büyüktür. Barbaros Kardeşler, İspanyollarla savaşarak Cezayir'i Türk toprağı haline getirmiştir.

İshak Reis ne zaman öldü: Cezayir'in hakimiyetini ele geçirdikten bir yıl sonra İspanyollar Cezayir'i geri almak için Araplarla birleşerek saldırıya geçti. 1518 yılında gerçekleşen bu savaşta İshak Reis kardeşi Oruç Reis ile birlikte şehit edildi. Mezarı ise Fas sınırları içinde yer alan Ujda şehrindedir