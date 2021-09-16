Kuzey Kore füzelerinin Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarına düştüğü açıklandı
Kuzey Kore füzelerinin Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarında ulusal münhasır ekonomik bölgeye (MEB) düştüğü bildirildi.Abone ol
Japonya hükümeti Kuzey Kore'nin denediği füzelerin iniş noktalarına ilişkin daha önce açıkladığı tahminini düzeltti.
Yeni analize göre füzelerin batıdaki İşikawa eyaletinde Noto Yarımadası açıklarındaki Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü kaydedildi.
Yaklaşık 750 kilometre yol alan füzelerin 50 kilometre irtifada ve 'düzensiz yörüngede' seyrettiği ve Japonya münhasır ekonomik bölgesine (MEB) düştüğü belirtildi.
Savunma Bakanlığı kaynaklı kamuoyuna yansıya bilgilerde füzelerin Japonya'nın ulusal MEB'inin dışına düştüğü bildirilmişti.
Başbakan Suga Yoşihide, denemeye ilişkin, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir" demişti.
Füze denemesinin ABD ve Güney Koreli diplomatların 14 Eylül'de Tokyo'da gerçekleştirdiği 'Kuzey Kore' konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti.