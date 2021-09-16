Türk jetleri NATO'nun hava polisliği görevi sonrası yurda döndü

Türk jetleri Polonya'da NATO'nun hava polisliği görevinde 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Litvanya'da 2006'daki 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına döndü.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre; NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait dört F-16 uçağı ve görevli personel, 6 Temmuz-15 Eylül'de Polonya'nın Malbork Hava Üssü'nde görev yaptı. Türk jetleri 2 ay 9 gün süren görev boyunca her biri yaklaşık 1 buçuk saat süren 30'a yakın sorti gerçekleştirdi.

Görev süresince F-16'lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler de yaptı, uçuşlar dışında 24 saat göreve hazır bekledi. Türk jetlerinin Baltık ülkeleri hava sahasının emniyeti için görevlendirilen İspanya ve İtalya ile NATO hava sahasının korunmasına ilave olarak NATO'nun barışın devamını sağlamaya katkı, caydırıcılık ve birlikte görev yapabilme kabiliyet ve misyonuna da katkı sağladığı bildirildi.

Litvanya'da 2006'da gerçekleştirilen 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına döndü.