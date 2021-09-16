İngiltere'de dikkat çeken Türkiye çağrısı: Anlam veremiyoruz

İngiltere'de hükumetin seyahat edilecek ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini derecelendirdiği sistem alay konusu oldu. Uzayan seyahat kısıtlamalarına tepki artarken Türkiye, Maldivler ve Güney Afrika'yı kırmızı listeden çıkartma çağrısı yapıldı. İngilizler hükumetin yurt dışına çıkmayı neden bu kadar uzun süre zorlaştırdığına anlam veremiyor.

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İngiltere'de hükumetin seyahat kısıtlamaları İngilizleri, havayollarını ve tatil şirketlerini zor durumda bıraktı. Pandemi nedeniyle bazı ülkelere trafik ışığı sistemi kullanılarak seyahat kısıtlamaları getirildi. Ancak uygulama alay konusu oldu.

İngilizler hükumetin yurt dışına çıkmayı neden bu kadar uzun süre zorlaştırdığına anlam veremiyor. Mevcut kısıtlamaların sadece tatilcileri rezervasyon konusunda gergin hale getirmekle kalmadığı, aynı zamanda İngiltere'ye gelen turizmi ve onunla birlikte yüz binlerce işi yok ettiği yorumları yapılıyor. Uzun kırmızı liste dünya ülkelerinin neredeyse üçte birine seyahati zorlaştırıp birçok masraf yapılmasına neden oluyor.