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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakimden ek süre talep etti

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakimden ek süre talep etti

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, hakim karşısına çıktı. Duruşmada sağlık durumundan dolayı savunma yapamayacağını belirten İnandı ek süre istedi.

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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, emniyetteki ifadesinden sonra 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnandı için ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen İnandı, ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etti.

Örgütün Orta Asya bölgesindeki yapılanması hakkında detaylı bilgi veren İnandı, çok sayıda örgüt yöneticisinin isim ve sorumluluklarını deşifre etti.

Yargılanmasına başlandı
Sanık İnandı'nın, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması başladı. İnandı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede kimlik tespitinin ardından iddianamedeki suçlamalar okunarak sanığa savunma yapması için söz verildi.

Sağlık durumu nedeniyle ek süre istedi
Kolunun 3 yerden kırık olduğu için savunma hazırlayamadığını belirten sanık İnandı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ek süre istedi.

Tahliye talebine ret
İnandı, ayrıca dosyadaki bazı tanık beyanlarına ulaşamadığını, bir sonraki duruşmaya kadar bunları incelemek istediğini ifade etti. İnandı, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini de talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve İnandı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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