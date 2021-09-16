RCEP üyesi ülkeler yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturmayı planlıyor

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) üyesi ülkelerin yıl başına dek serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında anlaşmaya vardığı bildirildi. Dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yüzde 30'unu kapsaması beklenen RCEP anlaşmasının dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu oluşturacağı kaydediliyor.

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Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre; Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) bünyesindeki mevkidaşlarıyla görüştü.

Çevrim içi görüşmede ekonomi bakanları, Ocak 2022'ye kadar RCEP çerçevesinde serbest ticaret bölgesi oluşturulmasında mutabakata vardı.

Anlaşma bünyesindeki tüm katılımcı ülkelerin imzalanması planlanan anlaşmanın zaman diliminde ilk kez karar kıldığı belirtildi.

RCEP anlaşmasında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda da taraf konumunda yer alıyor.

Dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yüzde 30'unu kapsaması beklenen RCEP anlaşmasının dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu oluşturacağı kaydediliyor.