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Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'dan dostluk mesajı! Lazio maçında tribünleri selamladılar

Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'dan dostluk mesajı! Lazio maçında tribünleri selamladılar

Kamuoyunda günlerce yer tutan kavganın ikilisi Galatasaraylı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

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GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

Ne yaşanmıştı?

Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başlamış bunun üzerine Kerem, eliyle 'sus işareti yapmıştı. Kerem'in hareketini gören Marcao görev bölgesinden rakip sahaya gelerek Kerem'e önce kafa sonra yumruk atmıştı. Günlerce gündemdeki yerini koruyan olay sonrası Marcao'ya PFDK tarafından 8 maç ceza verilmişti. İkili günler sonra antrenmanda barışmıştı.

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