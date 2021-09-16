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Nikol Paşinyan: Nahçivan koridoruna izin vermeyeceğiz

Nikol Paşinyan: Nahçivan koridoruna izin vermeyeceğiz

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Azerbaycan'ın lehine olan Nahçıvan koridoruna izin vermeyeceklerini açıkladı.

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Ermenistan, 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşma ile Karabağ'dan çekilmişti. Anlaşmaya göre; Ermenistan'dan Karabağ'a erişimine sağlayan yola karşılık, Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacak, Türk ve Rus barış gücü bölgeye konuşlanacaktı.

Koridor, anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan en önemli maddeydi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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