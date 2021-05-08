Galatasaray-Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Tüm Türkiye'de gözler Süper Lig'in 40'ıncı haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisine çevrildi. Ev sahibi Aslan, umutlarını sürdürmek adına Kartal karşısında mutlak galibiyeti kovalıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde; Galatasaray'ın sahasında şampiyon olma ihtimali olan Beşiktaş ise bunu gerçeğe dönüştürmek istiyor. Kritik mücadelenin tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş sezonun en kritik derbisinde karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev alıyor ve karşılaşma BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş, 40’ıncı haftaya girilirken 81 puanla lider konumda bulunuyor. Ligin üçüncü sırasında yer tutan Galatasaray’ın ise 75 puanı mevcut.

Senaryo gerçekleşirse Beşiktaş derbide şampiyon

Ayrıca siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ: 1-0 (CANLI SKOR)

15- Beşiktaş beraberlik şansını kaçırdı! Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında kale önünde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

11- GOOOL! Galatasaray maçta öne geçti. Fernandes'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve caza sahasına giren Babel, topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

2- Gol geçersiz! Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşuyla top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

1- Maça Galatasaray başladı.

11'ler: Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, Larin