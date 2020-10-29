Financial Times'ta Erdoğan yorumu: Macron'u dövmek için sağlam sopa seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki gerilim, Financial Times gazetesinde yayımlanan yorum-analizde mercek altına alındı. "Erdoğan, Macron'u dövmek için sağlam sopa seçti" ifadesini kullanan gazete, "Putin, Erdoğan'ın kapasitesinin ötesine geçmesini test ediyor" yorumunda bulundu.

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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’ta David Gardner imzalı analiz gündem oldu… Son dönemde Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilim mercek altına alınırken büyük çerçevede Türkiye ile Rusya ilişkisinin de kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Gardner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde birçok ülke ile gerilim yaşadığını aktarırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kavgaya girmeyi bırakmıyor. Bir NATO müttefiki olan Fransa’nın cumhurbaşkanı Macron’un akıl sağlığını sorguladı. Rahatça Körfez ülkeleriyle birlikte bölgesel liderlik için mücadeleye girdi. Bu zamana kadar Türkiye’yi S-400’ler sebebiyle ambargodan koruyan ABD Başkanı Trump’a kafa tuttu. Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile karşı karşıya da geldi” yorumunu yaptı.

"Putin, Erdoğan’ın kapasitesinin ötesine geçmesini test ediyor"

“Putin, Erdoğan’ın kapasitesinin ötesine geçmesini test ediyor” başlığının tercih edildiği makalede, “Ancak Türkiye’nin stratejik derinlik arzusunun karşısına Şubat ayında, Rusya’nın Suriye’nin tümünü Esad rejimi için kurtarma kararlılığı çıktı. İki taraf da İdlib’de ağır kayıplar verdi. Ki İdlib, Suriye’de Ankara’nın ordusunu da konuşlandırdığı, muhaliflerin son kalesiydi. Bu hafta Rus hava kuvvetleri, Türkiye’nin Suriye’de desteklediği muhalif gruplarından birini bombaladı, tahminen 78 savaşçıyı öldürdü. Oysa Türk ordusu geçen hafta İdlib’de sekiz noktadan daha rahat savunulabilir yerlere çekilmişti. Ancak İdlib’de yaşananlar, Rusya’nın, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan karşısında Azerbaycan’ı desteklemesine misillemesi gibi görünüyor” ifadesini kullandı.

"Erdoğan, macron’u dövmek için sağlam sopa seçti"

Gardner, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasındaki gerilimi de yorumladı. Gardner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’un Samuel Paty adlı öğretmenin Hz. Muhammed’in bir karikatürünü gösterdikten sonra başının kesilerek öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamayı kullanarak eleştirilerini sıraladığını yazarken, “Kendisinin Müslümanlarların lideri olduğunu varsayan Erdoğan, Macron’a yanıt vermesi gerektiğini düşündü. Müslüman liderler de Türkiye Cumhurbaşkanından ne kadar nefret ederlerse etsinler, Macron’u savunamazlardı” dedi.

Gardner bu savını, “Erdoğan, Macron’u dövmek için sağlam bir sopa seçti” sözüyle de vurguladı.

"Trump seçimi kaybederse…"

Gardner, “Sayın Erdoğan hem kapasitesinden fazlasını zorluyor hem de kırılgan. Birisinin bu karışımı test etmesi sadece an meselesiydi. Bunu yapan ilk kişi de Erdoğan’ın müttefiki Sayın Putin oldu. Türkiye’nin çıkarlarını Rusya’nın çıkarlarıyla uyumlu hale getirmek her zaman zordu. Türkiye’nin çıkarları Orta Doğu’da sadece, 2017’de Körfez’deki komşularınca ablukaya alınan Katar’ın çıkarlarıyla uyumluydu. Türkiye Savunma Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde “tek kalp, tek yumruk” olarak tanımladığı bu ittifak buharlaşabilir. Zira ABD, Katar’ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni düzeltmek için yoğun şekilde çalışıyor. Bu iki ülke de Sayın Erdoğan’a daha da düşmanca bakıyor” dedi.

"Çok fazla kırmızı ışık yanıp sönüyor"

İngiliz gazeteci, “Üstelik Türkiye’nin ekonomisi zayıflıyor, para birimi değer kaybediyor. Bu sorunlarla boğuşan Türkiye ile sadece Avrupa ve Rusya’yla değil ABD’yle arasında da gerilim artıyor. Özellikle de Ankara’nın Rus S-400 füzelerini, konuşlandırmasının başlangıcı olarak denemesinden sonra. Eğer ABD’de önümüzdeki hafta yapılacak başkanlık seçimlerinde Sayın Trump Demokrat Joe Biden’a kaybederse, bu deneme daha da kırmızı bir çizgi olarak görüleceğe benzer. Çok fazla kırmızı ışık yanıp sönüyor” diyerek yazısını noktaladı.