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Fethiye'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir balıkçı teknesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı. İtalya'ya gitmekte olduğu belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan ve İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edilen teknede, 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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