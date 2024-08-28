BIST 9.757
DOLAR 34,05
EURO 38,08
ALTIN 2.745,84
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma

Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler olduğu iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Diyanet'ten yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında, 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Başkanlığın basılı, süreli, görsel ve dijital yayın alanlarında toplumun tüm kesimlerine sahih dini bilgiyi ulaştırmak gayesiyle yayın faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından FETÖ ve din istismarı ile mücadele kapsamında Başkanlığımız yayınları komisyon marifetiyle hızla incelenmiş, FETÖ ile iltisak ve irtibatı olan yazarların eserleri Başkanlığımız arşivlerinden çıkartılmış, mevcut yayınlar arasında bulunanların tamamı yayından kaldırılmış, satışları sonlandırılmış ve imhaları gerçekleştirilmiştir. Bu hususta merkez ve taşra teşkilatlarımıza yazılı ve sözlü talimatlarla gereği yapılmıştır.

27 Ağustos 2024 tarihli bazı yayın organlarında 2010-2011 tarihli Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri arasında FETÖ kaynaklarına atıfta bulunan birtakım cümleler bulunduğuna dair çıkan haberlerle ilgili Başkanlığımız tarafından azami seviyede hassasiyet gösterilerek konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün...
Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün...
ABD'nin İsrail kararına Netanyahu'dan tepki
ABD'nin İsrail kararına Netanyahu'dan tepki
St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!
St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!
Eyüp Aksu'ya zor soru: Araç artarsa Türk vatandaşı olarak binebilecek miyim
Eyüp Aksu'ya zor soru: Araç artarsa Türk vatandaşı olarak binebilecek miyim
RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
Akdeniz açıklarında 5,2 şiddetinde deprem!
Akdeniz açıklarında 5,2 şiddetinde deprem!
Mark Zuckerberg'den pandemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
Mark Zuckerberg'den pandemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki
CHP'de Tanju Özcan için karar verildi
CHP'de Tanju Özcan için karar verildi
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü