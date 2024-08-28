Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü" başlılı haberi nedeniyle Demirören Medya bünyesindeki Milliyet Gazetesi'ni sert sözlerle eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ve Yargıtay Başkanı Kerkez'i Beştepe'de kabul etti. Haberi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü" başlığı ile veren Milliyet Gazetesi'ni sert sözlerle eleştirdi.

Bulut X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Abd Büyükelçisi ile görüşmez!!

Makamına kabul eder!!

Doğrusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Ankara Büyükelçisi Flake’i kabul etti!!

Görüşme iki eşit makam arasında olur!!

Abd Büyükelçisini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile eşit görenler haddini bilsin!!"