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Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın hakemleri şöyle:

30 Ağustos Cuma
Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi
Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Konyaspor-Kayserispor: Emre Kargın
Göztepe-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar
Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın

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