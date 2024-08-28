Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın hakemleri şöyle:
30 Ağustos Cuma
Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Konyaspor-Kayserispor: Emre Kargın
Göztepe-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın