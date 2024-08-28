BIST 9.766
DOLAR 34,04
EURO 38,04
ALTIN 2.741,35
HABER /  DÜNYA

Mahmud Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı

Mahmud Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönme kararı aldı.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Abbas'ın, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

İlgili Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki İsrail ordusu Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı! İsrailli bakan çağrı yaptı: Gazze'deki gibi...
ÖNCEKİ HABERLER
Filistinli baba, doğum belgelerini aldığı sırada öldürülen ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
Filistinli baba, doğum belgelerini aldığı sırada öldürülen ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı
Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon
Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon
Kayıp Narin'le ilgili önemli gelişme! İl Jandarma Komutanı açıkladı: Deliller var, sonuca çok yaklaştık
Kayıp Narin'le ilgili önemli gelişme! İl Jandarma Komutanı açıkladı: Deliller var, sonuca çok yaklaştık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi
Ekrem İmamoğlu'ndan olası İstanbul depremi açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan olası İstanbul depremi açıklaması
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla ön plana çıkıyor
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla ön plana çıkıyor
Binance'den İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt
Binance'den İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt
Bakan Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik"
Bakan Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: "Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik"
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
MİT'ten Irak'ta operasyon! PKK'lı terörist Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ta operasyon! PKK'lı terörist Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi