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Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı

 Erzurum'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabasını baltayla başından yaralayan kadın tutuklandı.

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Suzan E. (38) ile kendisini uzun süredir rahatsız ettiği belirtilen akrabası Ünal E. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Suzan E, Ünal E'yi baltayla başından yaraladı.

Yaralı Ünal E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırdı, Suzan E. de polis tarafından gözaltına alındı.

Ünal E, hastanedeki tedavisinin, Suzan E. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suzan E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ünal E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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