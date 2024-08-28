Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül'de İstanbul'da yapılacak Dünya Dişhekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.

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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Özel, Çiçek ile yaptığı görüşmede, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çiçek'in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle tepkisini dile getiren Özel, "Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Özel, Çiçek'i, 9 Eylül'de CHP'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Ne oldu?

Dilara Çiçek, Biruni Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresinde görev almak istedi. Arkadaşlarıyla birlikte başvuruda bulundu. Ancak 28 Şubat döneminde yaşanan uygulamayla karşı karşıya kaldı.

TRT Haber'in haberine göre, Çiçek'e tesettürü nedeniyle kongrede görev alamayacağı söylendi. Çiçek, kendisine uygulanan ayrımcılığa tepki gösterirken, yaşadıklarını Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de taşıdı.

Çiçek, "Çok şaşırdım böyle bir şey olmasına. Çünkü 2024 yılındayız. Yani ben sonuç olarak üniversite sınavında yüksek bir puan alarak güzel bir bölüme yerleştim. Yani böyle bir şeyin olması bu yıl da gerçekten çok şaşırtıcı. Aradım, arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız. Bana bir geri dönüş olmadı. Bir sıkıntı mı var? Ya da unuttunuz mu? 'Bir bakayım hemen dosyanıza' dedi. Dosyayı buldu. 'FDI tesettürlü çalışan istemiyor' diye bir cümle kurdu" diyerek tepkisini dile getirdi.