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Gram altın ve çeyrek altın fiyatına bakın! 28 Ağustos altın fiyatları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın ve çeyrek altın fiyatına bakın! 28 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcının odağında.. Gram altında bugün düşüş var. Dün rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da 2.508,1 dolardan işlem görüyor.

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Dün altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 2 bin 761 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 593 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 297 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.525 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da şu sıralar 2.508,1 dolardan işlem görüyor.

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