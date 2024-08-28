Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.Abone ol
Y.D. idaresindeki 71 S 0376 işçi servisi, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşılı ilçesi yol ayrımında, H.B'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen kazada ise su kanalına devrilen 06 BPJ 965 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.