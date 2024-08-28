Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve Çağlan Altunkaya'dan şaşırtan karar

Acun Ilıcalı özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yeniden evlilik hazırlıkları yapan Acun ılıcalı'nın genç aşkı fikir değiştirdi. 5 Eylül'de Marmaris'te evlenmesi beklenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya hem mekandan hem de tarihten vazgeçti.

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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrılıktan kısa süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeniden evlilik kararı alan Acun Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak durmaya çalışsa da ikilinin özel hayatı gündemden düşmüyor.

Son olarak sevgilisinin doğum gününde 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşla evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı'nın yeniden damat olacağı iddia ediliyordu.

5 Eylül'de evlenecekleri söylenen çiftin, düğünü de Marmaris'teki bir mekanda yapacağı konuşuluyordu. Ancak düğün son anda iptal edildi.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hem mekanı hem de tarihi değiştirdi.

Düğün bir anda Esma Sultan Yalısı'na taşındı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın CEO’su Arzu Hanım 4 Eylül’de Alaçatı’da evleniyor. O sebeple Acun Ilıcalı, düğüne katılmak için kendi düğününü 14 Eylül tarihine erteledi.