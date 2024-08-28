BIST 9.795
DOLAR 34,04
EURO 38,18
ALTIN 2.747,37
HABER /  SPOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Lugano'yu ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Lugano'yu ağırlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Abone ol

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

Necip Uysal oynamayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş Şaban Sevinç'e tepki gösterdi: "Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"
Mansur Yavaş Şaban Sevinç'e tepki gösterdi: "Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"
Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
Galatasaray yenildi! Okan Buruk: Sorumluluk benim, ilk 11'i seçen benim
Galatasaray yenildi! Okan Buruk: Sorumluluk benim, ilk 11'i seçen benim
Özgür Özel "Bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı
Özgür Özel "Bu ilçe 20 fay hattı üzerinde" diyerek uyardı
Elleri ve ayaklarına plastik kelepçe takılı halde bulundu! Vahşette yeni gelişme o anne ve baba...
Elleri ve ayaklarına plastik kelepçe takılı halde bulundu! Vahşette yeni gelişme o anne ve baba...
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye veda etti
DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama
DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!
Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar
Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar
Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı
Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti