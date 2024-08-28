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Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 yenilirken, maçın son dakikalarında Muslera kırmızı kart gördü. Muslera, Virginius'un golünden sonra yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atıldı.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırladı. Karşılaşmanın son dakikaları oldukça gergin geçerken sarı-kırmızılılarda Muslera kırmızı kart gördü.

Muslera'ya kırmızı kart

Mücadelenin 87. dakikasında Young Boys, Virginius ile öne geçti. Gelen gol sonrası Fernando Muslera, topu ağlara gönderen Virginius'a yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

İşte o anlar

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