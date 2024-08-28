BIST 9.795
DOLAR 34,04
EURO 38,18
ALTIN 2.747,37
HABER /  GÜNCEL

DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMM'den Metris Cezaevindeki olayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını bildirdi.

Abone ol

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!
Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar
Muslera'dan gol sevinci yaşayan futbolcuya tekme! İşte o anlar
Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı
Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya kararlıyız
Zelensky: Ukrayna'nın ilk balistik füze testi olumlu sonuçlandı
Zelensky: Ukrayna'nın ilk balistik füze testi olumlu sonuçlandı
İstanbul'da 5 katlı binanın zemini çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da 5 katlı binanın zemini çöktü: 1 yaralı
Galatasaray taraftarından anlamlı pankart: Özgür Filistin
Galatasaray taraftarından anlamlı pankart: Özgür Filistin
İsrail ordusuna 'Lübnan'da soykırım yapın' emri verildi
İsrail ordusuna 'Lübnan'da soykırım yapın' emri verildi
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ameliyat oldu
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ameliyat oldu
Starmer: İngilizler, Ekim bütçesinde acıya hazır olmalı
Starmer: İngilizler, Ekim bütçesinde acıya hazır olmalı
Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki: Son derece tehlikeli bir örnek!
Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki: Son derece tehlikeli bir örnek!