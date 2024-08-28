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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a elenmesi sonrası Fenerbahçe'li futbolcular İrfan Can Kahveci, Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'tan sarı kırmızılı ekibe göndermede bulunan paylaşımlar geldi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 3-2 yenildiği İsviçre ekibi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı kırmızılı ekibin maçı sonrası ezeli rakipleri Fenerbahçe'de forma giyen 3 isimden göndermeli paylaşımlar geldi.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.

Paylaşım yapan bir diğer isim İrfan Can Kahveci ise gol sonrası yaptığı uyuma sevincinin fotoğrafına "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" notunu düştü.

Icardi de paylaşmıştı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e toplamda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği maç sonrası Batshuayi ile fotoğrafını paylaşarak sarı lacivertlilere gönderme yapmıştı.

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