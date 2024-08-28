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Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un da 6 futbolcusunun sarı, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor antrenörü Erman Kılıç ve Sipay Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi bildirildi.

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