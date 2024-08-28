Elleri ve ayaklarına plastik kelepçe takılı halde bulundu! Vahşette yeni gelişme o anne ve baba...
Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuklarına şiddet uyguladıkları öne sürülen çift tutuklandı.Abone ol
İlçeye bağlı Savurkapı Mahallesi'nde ses duydukları eve giren mahalle sakinleri, evde elleri ve ayaklarına plastik kelepçe takılı bir çocuk buldu.
O sırada evden kaçmaya çalışan Suriye uyruklu baba H.A. (35) ile ismi öğrenilemeyen anneyi mahalle sakinleri darbetmek istedi.
Polislerin müdahalesi sonucu baba ve anne gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen çift, çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.