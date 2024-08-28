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Nagehan Alçı'nın sözleri Cemal Enginyurt'u çıldırttı: "Gelin tutuklayın lan"

Nagehan Alçı'nın sözleri Cemal Enginyurt'u çıldırttı: "Gelin tutuklayın lan"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisine sert sözlerle yüklenen gazeteci Nagehan Alçı'ya yanıt verdi. Hakkındaki 'tutuklama' çağrılarına da sert tepki gösteren Enginyurt, "Tutuklayın lan. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine sert sözlerle yüklenen gazeteci Nagehan Alçı'ya Sözcü TV'de cevap verdi. Daha sonrasında yalanlanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için 'istifa etti' iddialarını gündeme getiren ve bir anda tartışmaların odağı haline gelen Enginyurt, hakkındaki 'tutuklama' çağrılarına da sert tepki gösterdi.

"Gücünüz yetiyorsa tutuklayın"

Çok sinirlendiği görülen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı;

"Tutuklayın lan. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir. 14 yaşında 4 yıl zindanda yattım da bundan sonra hapishanede yatsam ne yazar. Tutuklayın. Ama biliyorum ki niyetleri şu: Hepimizi bir bir susturmak istiyorlar. Her söylediğimizden dolayı saldırarak bizi susturmak istiyorlar. Konuşmayalım istiyorlar."

Nagehan Alçı'ya yanıt verdi

Gazeteci Nagehan Alçı'nın "Mehmet Şimşek'in gitmesini istemek, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Cemal Enginyurt'un yaptığı vatan hainliğidir" sözlerine de yanıt veren Enginyurt, "O, bana vatan haini deyince millet beni daha çok sevdi. Milletin seçtiği bir vekilim, memleketime sahip çıktım. Bu kulisleri yayanlar kendileri. Kendi arkadaşları" diye konuştu.

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