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Young Boys'a elenen Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü

Young Boys'a elenen Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre temsilcisine 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi.

Galatasaray hisseleri dünkü mağlubiyetin ardından güne güçlü düşüşle başladı. Dün 8,41 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü.

Analistler, söz konusu düşüşte sarı kırmızlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek geliri alamayacak olmasının etkili olduğunu belirterek, sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin avro, yayın geliri 9 milyon avro olarak belirlenmişti. Devler Ligi'nde oynanacak 8 maçta, galibiyet başına 2,1 milyon avro, beraberlik için 700 bin avro ödenecekti. Galatasaray, böylece en az 27,6 milyon avro geliri kasasına koyamamış oldu.

Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Öte yandan, Fenerbahçe dün Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon avro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin ilaveten 5 milyon avroya kadar başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri yeni günde yüzde 2,3 değer kazanarak, 140 liraya yükseldi.

Diğer spor kulübü hisselerinden Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yüzde 3,15 yükselirken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 3,24 değer kaybetti.

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