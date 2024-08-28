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Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi

 Fatih'te mühürlenen 5 katlı binanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

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Fatih Belediyesi ekipleri, dün Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'taki banyo kısmında çökme meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı 5 katlı binada inceleme yaptı.

Çökmenin, binanın 4. katındaki dairenin havalandırma boşluğuna demir profil ve sac plaka ile sonradan ilave edilen banyo kısmında meydana geldiği belirlendi.

Olayın ardından tahliye edilen apartman sakinleri, ekiplerin incelemesinin ardından kontrollü şekilde binaya girerek eşyasını aldı.

Ekipler, iki girişi bulunan binayı mühürleyerek, önüne bariyer çekti.

Binada yaşayan ve kalacak yer talep edenler ilçedeki bir otele yerleştirildi.

1999 yılı öncesinde yapıldığı belirlenen binanın, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.

Çökme anında banyo yaptığı sırada alt kata düşerek yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğunun ise hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

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