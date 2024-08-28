BIST 9.774
DOLAR 34,04
EURO 38,08
ALTIN 2.743,34
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cuma günü, kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar, şöyle sıralandı

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yazar Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti
Yazar Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti
Gram altın ve çeyrek altın fiyatına bakın! 28 Ağustos altın fiyatları
Gram altın ve çeyrek altın fiyatına bakın! 28 Ağustos altın fiyatları
Young Boys'a elenen Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü
Young Boys'a elenen Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve Çağlan Altunkaya'dan şaşırtan karar
Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve Çağlan Altunkaya'dan şaşırtan karar
İsrail ordusu Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı! İsrailli bakan çağrı yaptı: Gazze'deki gibi...
İsrail ordusu Batı Şeria'da geniş çaplı saldırı başlattı! İsrailli bakan çağrı yaptı: Gazze'deki gibi...
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Nagehan Alçı'nın sözleri Cemal Enginyurt'u çıldırttı: "Gelin tutuklayın lan"
Nagehan Alçı'nın sözleri Cemal Enginyurt'u çıldırttı: "Gelin tutuklayın lan"
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Fiyat etiketi ve listeleri denetimlerinde işletmelere 8 ayda 210,5 milyon lira ceza kesildi
Fiyat etiketi ve listeleri denetimlerinde işletmelere 8 ayda 210,5 milyon lira ceza kesildi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Lugano'yu ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Lugano'yu ağırlayacak
Mansur Yavaş Şaban Sevinç'e tepki gösterdi: "Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"
Mansur Yavaş Şaban Sevinç'e tepki gösterdi: "Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"