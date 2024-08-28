Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla ön plana çıkıyor

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde yüksek rakamlara yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkati çekiyor.

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Son olarak milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon avroluk bonservis bedeliyle İngiltere'ye gönderen sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna 2018 yılında oturan Ali Koç, geride kalan 7 transfer sezonunun 6'sında, en az 1 oyuncuyu yüksek bonservis bedeliyle satarak kulübüne katkı sağladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vitrini olmamasına rağmen bu dönemde Avrupa'nın 4 büyük ligine yüksek bonservis bedeliyle yaptığı oyuncu satışlarıyla ön plana çıktı.

Sarı-lacivertliler, habere konu olan yüksek bedelli satışlardan kasasını şu ana dek 137,1 milyon avro ile doldurdu.

İlk satışlar Josef ve Guiliano

Ali Koç, kulübün başına geçtiği ilk sezonda yüksek rakamlı satışlarını Brezilyalı futbolcular Josef de Souza ve Guiliano ile gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Josef de Souza'yı 12 milyon avroya El-Ahli'ye satan Fenerbahçe, Guiliano'yu da Al Nassr'a 10,5 milyon avro bonservis bedeliyle gönderdi.

Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda söz konusu 2 transferden kasasına 22,5 milyon avro koydu.

Avrupa'ya ilk yüksek satış Eljif Elmas

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Josef de Souza ve Guiliano'nun ardından en önemli satışını Eljif Elmas ile gerçekleştirdi.

Genç yaşında çok düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılan Eljif Elmas, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin 16 milyon avroluk bir gelir elde etmesini sağladı.

Oyuncuyu İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye satan Fenerbahçe, bu transferle Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini de çekmeyi başardı.

Eljif'i Vedat takip etti

Fenerbahçe, yüksek bonservisli satışlarına Vedat Muriç ile devam etti.

Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil edilen Muriç, 2020-2021 sezonunda Eljif Elmas gibi İtalya'nın yolunu tuttu.

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere söz konusu dönemde 17,5 milyon avro kazandırdı.

Yüksek satış olmayan tek sezon 2021-2022

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bonservis bedeliyle satış yapamadığı tek sezonu 2021-2022'de yaşadı.

Bu süreçte kadrosunda büyük revizyona giden sarı-lacivertliler, oyuncu satmayı başarsa da yüksek bonservis geliri elde edemedi.

Napoli takibi bırakmadı

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda bir kez daha Napoli ile transfer görüşmesi yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği ve performansıyla dikkatleri çeken Kim Min-Jae, Napoli'nin radarına giren 2. Fenerbahçeli oyuncu oldu.

İtalyan ekibi, 2019-2020 sezonunda Eljif Elmas transferinin ardından sarı-lacivertlilerden Min-Jae'yi 18,05 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattı.

Arda, "Dünya devi"ne satıldı

Ali Koç döneminde Eljif Elmas, Vedat Muriç ve Kim Min-Jae transferleriyle Avrupa'nın dikkatini çeken Fenerbahçe, en büyük transfer hamlesine ise Arda Güler ile imza attı.

Sarı-lacivertlilerde çok etkili bir performans ortaya koyan milli oyuncu, geçen sezon başında 20 milyon avro bonservis bedeliyle dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe ayrıca aynı dönemde Attila Szalai'yi de 12,3 milyon avroya Alman ekibi Hoffenheim'a satmayı başardı.

Son hamleyle satış rekoruna ortak oldu

Fenerbahçe, Ali Koç ve yönetimleri dönemindeki en yüksek transfer getirisine ise Ferdi Kadıoğlu'nun satışıyla imza attı.

İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin kasasına 30 milyon avro gibi önemli bir rakam girmesini sağladı.

Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki en pahalı transfer satışı olan Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihine de geçti.

Türk oyuncular içerisinde en yüksek bonservis ödenen oyuncu olan Ferdi, Türkiye'den satılan en pahalı oyuncu rekoruna da ortak oldu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sacha Boey'i aynı bonservis ücretine satmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, Ferdi'nin satışından 750 bin avroluk bir yetiştirme bedelini de kasasına koydu.

137,1 milyon avro kazandı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yetiştirme bedeli de eklendiğinde Ali Koç dönemindeki yüksek bedelli oyuncu satışlarından toplam 137,1 milyon avro kazanmayı da başardı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde yüksek bonservis bedelleriyle İtalya'ya 3, İngiltere, Almanya ve İspanya'ya ise birer oyuncu sattı.