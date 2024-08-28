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İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen yağış geldi. İstanbul'u kara bulutlar sardı. Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. İşte gelen son görüntüler...

İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.

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İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler

Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye gibi ilçelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

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İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler

Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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