İstanbul'da gökyüzü karardı! Sağanak yağış etkili oluyor, inanılmaz görüntüler
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen yağış geldi. İstanbul'u kara bulutlar sardı. Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. İşte gelen son görüntüler...
Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.
Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye gibi ilçelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.
Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını duyurdu.