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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u rol model olarak seçtiğini belirterek, "Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın Batı Şeria'da halkın, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz, 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

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