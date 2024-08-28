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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin huzuruna giden yollardan birinin Türk sporunun huzurundan geçtiğini bildirdi.

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Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık eden Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının 81 ilin il spor güvenliği şube müdürlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, spor güvenliği şube müdürleri, müsabaka güvenlik amirleri, Özel Güvenlik Denetleme ve Güvenlik Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Spor faaliyetlerinde huzur ve güveni sağlamak, şiddet ve düzensizliği önlemek, işbirliğini artırmak ve spor güvenliği stratejileri oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantının 2 gün süreceğini ifade eden Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor. Hangi takımı tutarsak tutalım, hangi renklere gönül verirsek verelim, rengimiz her şeyden önce kırmızı beyazdır." ifadelerini kullandı.

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