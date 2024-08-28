BIST 9.759
DOLAR 34,05
EURO 38,07
ALTIN 2.739,68
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den 5 ile önümüzdeki 2 saat için uyarı geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den 5 ile önümüzdeki 2 saat için uyarı geldi

 Kocaeli'nin bazı ilçeleri ile Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Ankara'nın bazı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Kocaeli'nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde, yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaban keçisi avladıklarına bin pişman oldular! Büyük ceza kesildi
Yaban keçisi avladıklarına bin pişman oldular! Büyük ceza kesildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor
Mahmud Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı
Mahmud Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı
Filistinli baba, doğum belgelerini aldığı sırada öldürülen ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
Filistinli baba, doğum belgelerini aldığı sırada öldürülen ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı
Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon
Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon
Kayıp Narin'le ilgili önemli gelişme! İl Jandarma Komutanı açıkladı: Deliller var, sonuca çok yaklaştık
Kayıp Narin'le ilgili önemli gelişme! İl Jandarma Komutanı açıkladı: Deliller var, sonuca çok yaklaştık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi
Ekrem İmamoğlu'ndan olası İstanbul depremi açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan olası İstanbul depremi açıklaması
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla ön plana çıkıyor
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla ön plana çıkıyor
Binance'den İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt
Binance'den İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarını dondurduğu iddialarına yanıt